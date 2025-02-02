День Победы в Сталинградской битве. 02 февраля отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года.
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День Победы в Сталинградской битве. 02 февраля отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года.
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