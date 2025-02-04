Суд встал на сторону чиновников, которым пришлось пересчитывать ямальских оленей в тундре. Инсайд

Ямальский агропром выиграл судебную тяжбу в арбитраже ЯНАО с главой КФХ Сюнско Пырирко, чьих оленей чиновникам пришлось пересчитывать в тундре, так как они не были зарегистрированы в сертификационной системе «Меркурий».