Суд встал на сторону чиновников, которым пришлось пересчитывать ямальских оленей в тундре. Инсайд

Ямальский агропром выиграл судебную тяжбу в арбитраже ЯНАО с главой КФХ Сюнско Пырирко, чьих оленей чиновникам пришлось пересчитывать в тундре, так как они не были зарегистрированы в сертификационной системе «Меркурий».
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