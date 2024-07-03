Ежедневный штраф водителю без страховки: забота или пополнение бюджета?

Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО принесут в бюджет два миллиарда рублей. Госдума поддерживает инициативу ЦБ, МВД и РСА — штрафовать водителей за езду без ОСАГО с помощью камер наблюдения, заявил SHOT председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии