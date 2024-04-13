Аналитик указал на факторы, препятствующие росту доллара до 100 рублей

Рубль движется разнонаправленно к мировым валютам, но уже открыта к тестированию важная отметка — 96 рублей за доллар, по достижении которой возникнет новый психологически значимый порог в 100 рублей за доллар.
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