WhatsApp начинает тестирование инновационной функции редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта

Популярный мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена) приступил к тестированию инновационной функции, которая позволяет пользователям редактировать фотографии и получать дополнительную информацию об этих изображениях с помощью искусственного интеллекта Meta.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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