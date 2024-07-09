WhatsApp начинает тестирование инновационной функции редактирования фотографий с помощью искусственного интеллекта

Популярный мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена) приступил к тестированию инновационной функции, которая позволяет пользователям редактировать фотографии и получать дополнительную информацию об этих изображениях с помощью искусственного интеллекта Meta.