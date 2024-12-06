Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, неадекватен, если после всех своих высказываний о русскоязычном населении он хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность.
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