Агроэксперт Березнюк: зеленая кожура у картофеля – сигнал о превышении токсина

Если кожура картофеля окрасилась в зеленый цвет, то употреблять его в пищу нельзя. Это признак того, что в нем повышен уровень токсина, предупредил в беседе с RT агроэксперт, управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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