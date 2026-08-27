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Газета.ру

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Агроэксперт Березнюк: зеленая кожура у картофеля – сигнал о превышении токсина

Агроэксперт Березнюк: зеленая кожура у картофеля – сигнал о превышении токсина

Если кожура картофеля окрасилась в зеленый цвет, то употреблять его в пищу нельзя. Это признак того, что в нем повышен уровень токсина, предупредил в беседе с RT агроэксперт, управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

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