"Она закричала, а потом побежала к нам". Жестокое убийство капитана ВС России. Подозреваемый - мигрант

Жестокое убийство произошло ночью в московском парке: женщина получила смертельное ранение ножом, когда возвращалась домой.
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который год мы в интернетах наказываем черножопых самыми суровыми карами и что? что-то изменилось в политике государства, которым рулит вова? черножопых стало меньше, они прижали уши, ходят строем в туалет? Нет, они борзеют и наглеют каждый божий день. В каком то сраном ебипте, наш чувак нечаянно задел какую то шмару укутанную на пляже, ему 10 000 баксов штрафа присудили и срок чуть ли не пожизненный. У нас можно резать, убивать и насиловать граждан РФ и? и, ни хуя не происходит, правительству, ГД, вове похуй на всех нас
бедная страна и народ
Что такое миграция и как она происходит , её причины . Вот часть научной статьи . "ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ массовой миграции является стихийное, неконтролируемое размножение этноса, идущее из нежелания ограничивать себя в животных инстинктах...отсутствие стремление к развитию..Закономерность - .чем примитивнее этнос, тем более он похотлив и активно размножается...
Благодаря достижениям западной науки, нищие отсталые народы мало выкашивают эпидемии, побежденные западной наукой и медициной...
Именно стихийное , не ограничиваемое размножение – главная причина как МИГРАЦИИ, так и конфликтов, войн и кровопролитий между народами.Ученые подчеркивают,что мигрирующий этнос изначально недобр и негуманен, так как стремится к захвату ресурсов и благ, которые создал не он, и не его предки.
Он изначально стремится на «готовое», рассчитывая захватить, получить побольше и получше, чем в своем месте обитания. Схема поведения массовой миграции на чужой территории всегда одна и та же: 1.Прибытие на новое место.
2. Адаптация, внедрение на новом месте.3.Усиленное размножение на новом месте и рост численности популяции.
4. Создание своего анклава.
5. Требование прав экономического, социального, культурного и т.д., равенства с коренным этносом.
6. Продолжение усиленного размножения.7. Предъявление прав преобладания. Их же много!
8. Усиленное размножение.9. Предъявление прав на господство или отделение вместе с захваченной территорией, ресурсами и инфраструктурой!
В межэтнических процессах невозможно ждать справедливости в классическом понимании. Каждый мигрирующий этнос искренне считает справедливым только то, что выгодно именно ему» (Бондырева С.К., Колесов Д.В. Массовая миграция (сущность и явление) : Учеб.-метод. пособие 2004). "
Так что образ мигранта у вас уже должен сложиться )
Сучонок даже русского языка не знал. Болтался по городу, ищя жертв. А гражданство тоже выдали наши доблестные чиновники?
"Чтобы они могли вот эту взрывоопасную молодёжную среду каким-то образом канализировать к нам". Это, оказывается, "наш союзнический долг" - служить канализацией для отребья из Сразии. Сверхдержава-канализация... Очень почетно. И еще деньжат им подкидываем, стоим чего-то... Не знаю, как там Президенту управлять канализацией, а нам, тем кто в ней живет, как-то не очень уютно.
Наказывать надо жестко и вселюдно
Надо гнать эту черную мразь из страны,лишать поголовно гражданства всех.Ничего хорошего России орды озверевший дикарей не принесут,а только уничтожат ее!!!
Так легко можно убить капитана? Медик что ли?