Врач Парецкая раскрыла, может ли уборка с помощью парогенератора лишить нас иммунитета

Парогенератор — это устройство, которое использует пар для уборки и дезинфекции помещений. Он стал популярным помощником в домашнем хозяйстве благодаря своей способности эффективно очищать различные поверхности.
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