Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Япония намерена бескомпромиссно требовать у России Курильские острова

Япония намерена бескомпромиссно требовать у России Курильские острова

Русские же считают, что торг вокруг наших земель неуместен Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, отвечая на вопрос представителя оппозиционной Конституционно-демократической партии и бывшего министра иностранных дел Кацуя Окады, заявил, что японское правительство никогда не «утверждало позицию о готовности вести переговоры с Россией о мирном договоре на условиях передачи (Японии) двух островов южной части Курил вместо четырёх».

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