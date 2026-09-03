Личный опыт ухода за кожей с акне: от лечения до стойкой ремиссии

Когда речь заходит о коже с акне, меня часто спрашивают, какой процент ретинола выбрать, как правильно очищать лицо, можно ли делать пилинги и чем восстанавливать барьер во время терапии системными ретиноидами.
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