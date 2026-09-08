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Марк Горобец и Александрина Олексюк сняли кольца: рухнул брак режиссера с 19-летней актрисой

Марк Горобец и Александрина Олексюк сняли кольца: рухнул брак режиссера с 19-летней актрисой

51-летний режиссер Марк Горобец и 19-летняя актриса Александрина Олексюк прекратили совместную жизнь, сняв обручальные кольца и удалив архив семейных фотографий из социальных сетей.

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