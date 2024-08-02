Чалов в ПАОК, Андреева и Шнайдер в полуфинале ОИ, 6-е золото Байлс, «Зенит» предложил 9 млн евро за Кордобу, «Динамо» продлило Гусева, Путин не смотрел открытие Олимпиады и другие новости

Джокович разнес Надаля, Андреева и Медведев вылетели в миксте, Сайнс переходит в «Уильямс», Калафьори в «Арсенале», Сафиуллин в 1/8 финала ОИ, Серия А остается на «Матч ТВ» и другие новости