Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Наконец-то мне на мусорку выставили мою мечту, или зачем мне вдруг понадобилась детская кроватка

Наконец-то мне на мусорку выставили мою мечту, или зачем мне вдруг понадобилась детская кроватка

Дорогое Мироздание, наконец, взяло паузу со стульями, и выполнило моё желание прямо по заказу😆Выставило детскую деревянную кроватку! Я как увидела - схватила не думая! Тащили вместе с Маргошей - кроватка нам попалась по пути из школы🤣Раздумывать было нельзя, ведь я очень давно хотела подобную кроватку заполучить! И даже однажды, пару лет назад, она встретилась на моём пути.

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