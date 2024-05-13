Наконец-то мне на мусорку выставили мою мечту, или зачем мне вдруг понадобилась детская кроватка

Дорогое Мироздание, наконец, взяло паузу со стульями, и выполнило моё желание прямо по заказу😆Выставило детскую деревянную кроватку! Я как увидела - схватила не думая! Тащили вместе с Маргошей - кроватка нам попалась по пути из школы🤣Раздумывать было нельзя, ведь я очень давно хотела подобную кроватку заполучить! И даже однажды, пару лет назад, она встретилась на моём пути.