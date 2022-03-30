Проживающие во Франции россияне жалуются на дискриминацию

Global Look Press / Serge Haouzi Проживающие во Франции россияне и белорусы, столкнувшиеся с ограничениями или блокировкой собственных счетов, инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку.
Global Look Press / Serge Haouzi Проживающие во Франции россияне и белорусы, столкнувшиеся с ограничениями или блокировкой собственных счетов, инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку.
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