РЕН ТВ

194 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    этих подонков надо розгами лечить для начала....Дело возбудили по...
  • Андрей Балашов
    Это не вандалы... Дебилы и кретины... особенно российские... В Германии - понятно, а вот в России - увы и ах... За эт...В Подмосковье ван...
  • holms sherlok
    пожизненно....Дело о контрабанд...

Проживающие во Франции россияне жалуются на дискриминацию

Проживающие во Франции россияне жалуются на дискриминацию

Global Look Press / Serge Haouzi Проживающие во Франции россияне и белорусы, столкнувшиеся с ограничениями или блокировкой собственных счетов, инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх