МДЦ «Артек» примет детей из Белгородской области

Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 340 детей из Белгородской области на отдых в Республику Крым.
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