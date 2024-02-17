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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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МДЦ «Артек» примет детей из Белгородской области

Сотрудники МЧС России совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сегодня обеспечили безопасность прибытия 340 детей из Белгородской области на отдых в Республику Крым.

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