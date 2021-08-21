Петербургские приюты для бездомных животных получат более 8 млн

Власти Петербурга выдадут крупную сумму частным приютам для оплаты коммунальных услуг. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев прокомментировал новость о финансовой помощи из городского бюджета частным приютам, содержащим бездомных животных.
Власти Петербурга выдадут крупную сумму частным приютам для оплаты коммунальных услуг. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев прокомментировал новость о финансовой помощи из городского бюджета частным приютам, содержащим бездомных животных.
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