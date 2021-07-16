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Баскову в Витебске поплохело и он не вышел петь: “У меня температура, не буду рисковать”

Баскову в Витебске поплохело и он не вышел петь: “У меня температура, не буду рисковать”

Вчера в Белоруссии открылся XXX Международный фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске”. Туда приехало множество российских знаменитостей для выступления на церемонии открытия.

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