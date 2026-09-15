Длительное использование ноутбука вызвало у британского школьника эритему ab igne

У британского школьника развилась эритема ab igne, известная как синдром «поджаренной кожи», после того как он часами держал ноутбук на голом животе.
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