EA SPORTS FC™ 25 (FIFA 25)+DLC+Акаунт+GLOBAL Steam https://irongames.ru/key/4655607 – Сразу после оплаты вы получаете Логин и Пароль к общему Steam АККАУНТУ EA SPORTS FC™ 25 / FIFA 25 Ultimate, весь прогресс хранится на вашем ПК и вам никто не помешает играть.