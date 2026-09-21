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SUSANIN

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Сотрудник «Удмуртэнерго» получил благодарность главы республики за поддержку участников СВО

Сотрудник «Удмуртэнерго» получил благодарность главы республики за поддержку участников СВО

В работе состоявшегося в Ижевске республиканского волонтерского форума «Народного фронта» «Всё для Победы!» приняла участие начальник управления по работе с персоналом филиала «Удмуртэнерго» Елена Груздева.

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