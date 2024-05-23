Москва осудила одностороннее признание Палестины другими странами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на слова главы пресс-службы Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, которая заявила, что президент Джо Байден поддерживает создание палестинского государства путем прямых переговоров между сторонами.
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