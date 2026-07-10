НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Райс изолирован от сборной Англии из-за вируса. Хавбек может пропустить матч с Норвегией в 1/4 финала ЧМ-2026

Хавбек сборной Англии Деклан Райс изолирован от команды из-за вирусной инфекции. Игрок « Арсенала » уже пропустил два дня тренировок в преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2026 с Норвегией, который пройдет 12 июля, сообщает Daily Mail.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии