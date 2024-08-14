Отставки в МВД после заказного убийства на Рышкановке

Министр внутренних дел Адриан Эфрос принял решение отправить в отставку отстраненного от должности руководителя Генеральной инспекции по миграции Михаила Водэ, его заместителей, начальника Управления по надзору за режимом проживания и начальника Управления по делам беженцев и лиц без гражданства.
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