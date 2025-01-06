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КХЛ. «Авангард» в гостях у «Ак Барса», «Торпедо» сыграет с минским «Динамо», «Спартак» против «Северстали»

КХЛ. «Авангард» в гостях у «Ак Барса», «Торпедо» сыграет с минским «Динамо», «Спартак» против «Северстали»

«Торпедо» сыграет в гостях с минским «Динамо», «Авангард» – с «Ак Барсом», «Спартак» встретится на выезде с «Северсталью», «Сибирь» – с «Нефтехимиком».

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