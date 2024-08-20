«Передай бабушке деньги от себя, как от внучки, на меня она обиделась и брать у меня ничего не хочет!» – просит мать Веронику— Маме пятьдесят четыре года, но она не работает, два года уже на инвалидности сидит, – рассказывает двадцативосьмилетняя Вероника.