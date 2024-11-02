Моя семья. Счас...
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  • Валерий Кривошеев
    Есть муж или его нет, принимает он участие в воспитание или нет, бабушка один из главных персонажей, в выращивании вн...Большинству подру...
  • НС
    а в семьях где бабушки нет - ребёнок вечно неухоженный и полуголодный, грустный такой идёт из школы. У меня так друг ...Большинству подру...
  • НС
    очень хорошо, когда есть бабушка. И кстати, видел семьи где вместе с мамой и детьми живёт именно отцова мать!!! Свекр...Большинству подру...

Большинству подруг помогают с детьми их мамы. Мужчина в этой ситуации чаще всего отсутствует

Большинству подруг помогают с детьми их мамы. Мужчина в этой ситуации чаще всего отсутствует

Здравствуйте, Морена. Просматривая соцсети своих одноклассниц и подруг, не могу не заметить закономерность.

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Комментарии
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НС
очень хорошо, когда есть бабушка. И кстати, видел семьи где вместе с мамой и детьми живёт именно отцова мать!!! Свекровь то есть - и все её просто обожают. Но в любом случае неважно чья это мама - бабушка любит внуков,она и накормит пришедших со школы и проследит, чтобы уроки сделали. А отец на работе - а как же может быть иначе?  Меня тоже бабушка растила, я был третьим по счёту внуком.
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7 час.
Н
НС
а в семьях где бабушки нет - ребёнок вечно неухоженный и полуголодный, грустный такой идёт из школы. У меня так друг детства погиб в возрасте 10-и лет. Бабушки у них в семье не было, он пришёл из школы, а ключи посеял. Полез через балкон второго этажа домой, порезал оконным стеклом шею и умер. А родители только вечером с работы пришли.
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7 час.
Валерий Кривошеев
Есть муж или его нет, принимает он участие в воспитание или нет, бабушка один из главных персонажей, в выращивании внуков. И подавляющее большинство бабушек, с огромным удовольствием занимается внуками. Это нормально. Вопреки пенсионной реформе.
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1 час.

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