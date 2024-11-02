Большинству подруг помогают с детьми их мамы. Мужчина в этой ситуации чаще всего отсутствует

НС очень хорошо, когда есть бабушка. И кстати, видел семьи где вместе с мамой и детьми живёт именно отцова мать!!! Свекровь то есть - и все её просто обожают. Но в любом случае неважно чья это мама - бабушка любит внуков,она и накормит пришедших со школы и проследит, чтобы уроки сделали. А отец на работе - а как же может быть иначе? Меня тоже бабушка растила, я был третьим по счёту внуком.

Н НС а в семьях где бабушки нет - ребёнок вечно неухоженный и полуголодный, грустный такой идёт из школы. У меня так друг детства погиб в возрасте 10-и лет. Бабушки у них в семье не было, он пришёл из школы, а ключи посеял. Полез через балкон второго этажа домой, порезал оконным стеклом шею и умер. А родители только вечером с работы пришли.