Лобода: Галкин* говорит всё то, о чём думает Пугачёва

Украинская певица Светлана Лобода высказалась о Максиме Галкине* и Алле Пугачёвой.Певица Светлана Лобода, недавно заявившая о том, что не собирается отказываться от русского языка в своём творчестве, с восхищением говорит об Алле Пугачевой.