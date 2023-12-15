Лобода: Галкин* говорит всё то, о чём думает Пугачёва

Украинская певица Светлана Лобода высказалась о Максиме Галкине* и Алле Пугачёвой.Певица Светлана Лобода, недавно заявившая о том, что не собирается отказываться от русского языка в своём творчестве, с восхищением говорит об Алле Пугачевой.
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