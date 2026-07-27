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Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить на куртке, если купить ее летом

Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить на куртке, если купить ее летом

Покупка теплой куртки в июне — августе нередко позволяет заплатить вдвое меньше, чем осенью или зимой Финансовый эксперт Андрей Бархота в интервью изданию "Абзац" дал советы, как сэкономить на зимней верхней одежде.

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