Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить на куртке, если купить ее летом

Покупка теплой куртки в июне — августе нередко позволяет заплатить вдвое меньше, чем осенью или зимой Финансовый эксперт Андрей Бархота в интервью изданию "Абзац" дал советы, как сэкономить на зимней верхней одежде.
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