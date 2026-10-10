Пожар на улице Строителей в Балашихе: экстренные службы на месте

Возгорание произошло в строении № 1 на улице Строителей, на место выехали пожарные расчёты и экстренные службы.
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