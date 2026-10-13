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За рулем

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Почему китайские массовые бренды на вторичке быстро теряют остаточную стоимость

Почему китайские массовые бренды на вторичке быстро теряют остаточную стоимость

Массовые китайские марки на вторичном рынке России дешевеют стремительно. Причины перечислил Дмитрий Зазулин, директор по продажам «Панавто».

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