Почему китайские массовые бренды на вторичке быстро теряют остаточную стоимость

Массовые китайские марки на вторичном рынке России дешевеют стремительно. Причины перечислил Дмитрий Зазулин, директор по продажам «Панавто».
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