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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бородавко об отстранении российских лыжников: «Люди уже не скрывают, что недолюбливали нас. Раньше молчали и терпели, а теперь есть возможность придавить, придушить»

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение на сезон-2023/24. — Мы не ожидали какого‑то другого решения.

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