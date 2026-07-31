СК завершил расследование дела в отношении рязанского журналиста Михаила Комарова

Следствие установило, что в период с апреля 2024 года по апрель 2025 года Комаров разместил в своих телеграм-каналах несколько публикаций в отношении руководителя одного из городских предприятий и рязанского адвоката, которые содержали ложные сведения.
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