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Расчет «Стрелы-10» уничтожил более 30 дронов ВСУ в Запорожской области

Расчет «Стрелы-10» уничтожил более 30 дронов ВСУ в Запорожской области

За последний месяц расчет зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» из состава Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения войск «Днепр» уничтожил свыше 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в небе над Запорожской областью, сообщили в Минобороны России.

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