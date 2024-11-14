Расчет «Стрелы-10» уничтожил более 30 дронов ВСУ в Запорожской области

За последний месяц расчет зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» из состава Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения войск «Днепр» уничтожил свыше 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в небе над Запорожской областью, сообщили в Минобороны России.
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