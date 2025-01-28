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Зеленский счел недостаточной мобилизацию украинцев старше 25 лет

Зеленский счел недостаточной мобилизацию украинцев старше 25 лет

Мобилизация людей старше 25 лет является недостаточной для обеспечения всех потребностей фронта. Об этом 25 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, в интервью газете Il Foglio.

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