Мобилизация людей старше 25 лет является недостаточной для обеспечения всех потребностей фронта. Об этом 25 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, в интервью газете Il Foglio.
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