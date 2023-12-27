Рекламные контракты Билана, Лолиты и Киркорова заморожены

Ряд телеканалов, в частности, ТНТ и НТВ, приостановили работу с блогером Анастасией Ивлеевой и другими звездами шоу-бизнеса, которые посетили ее вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»), пишет «Ъ» со ссылкой на ряд специализированных телеграм-каналов.
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