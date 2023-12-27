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Рекламные контракты Билана, Лолиты и Киркорова заморожены

Рекламные контракты Билана, Лолиты и Киркорова заморожены

Ряд телеканалов, в частности, ТНТ и НТВ, приостановили работу с блогером Анастасией Ивлеевой и другими звездами шоу-бизнеса, которые посетили ее вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»), пишет «Ъ» со ссылкой на ряд специализированных телеграм-каналов.

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Комментарии
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НЗ
Наталья Зверева
пусть проверят на уплату налогов
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14 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Самый доходчивый вид наказания для такой публики! Отнять &quot;сиську&quot; рекламных контрактов, пусть идут живьём исполняют на корпоративах и в кабаках.
Ответить
12 час.

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