Рекламные контракты Билана, Лолиты и Киркорова заморожены

Ряд телеканалов, в частности, ТНТ и НТВ, приостановили работу с блогером Анастасией Ивлеевой и другими звездами шоу-бизнеса, которые посетили ее вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голый»), пишет «Ъ» со ссылкой на ряд специализированных телеграм-каналов.