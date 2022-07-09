"Завалит деньгами": сразу 4 знака зодиака мощно накроют стопки крупных купюр до 12 июля

"Завалит деньгами": сразу 4 знака зодиака мощно накроют стопки крупных купюр до 12 июля

Астрологи назвали знаки зодиака, которых буквально завалит деньгами в ближайшие дни. Стопки крупных купюр мощно накроют представителей сразу четырех созвездий, а богатство поплывет им прямо в руки.

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