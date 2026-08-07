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Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года

Россия, Украина и "октябрьский сюрприз". Владимир Васильев о том, что США готовят на осень 2026 года

Пока Украина требует больше оружия, Европа и США, возможно, делают ставку на другую фигуру и место Зеленского может занять более понятный и предсказуемый для Запада человек.

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