Анна Щербакова выступит в новом костюме в короткой программе: черное платье с длинными рукавами и голубым декором

Анна Щербакова выступит в новом костюме в короткой программе: черное платье с длинными рукавами и голубым декором

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова выступит в новом платье в короткой программе на этапе Гран-при Франции в Гренобле.

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