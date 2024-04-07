Ради спасения доллара американцы пожертвуют евро

Основным конкурентом США является Евросоюз. Поэтому ради спасения доллара и сохранения его как мировой (глобальной) валюты в торговле и финансах, американцы готовы пожертвовать своими европейскими союзниками и их денежной единицей – евро.
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