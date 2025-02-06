Сколько нефтегазовых месторождений открыли в России в 2024 году

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. В России в 2024 году открыли 39 новых месторождений нефти и газа. Самыми крупными из них стали Илгинское и имени Николая Мышевского (Иркутская область), Митикъяхское (ЯНАО), Северо-Байкаловское (Красноярский край), Нелятское (Якутия) с общими запасами порядка 290 млн кубометров газа, 39 млн тонн газоконденсата и более 21 млн тонн нефти.