10% жителей живут за чертой бедности: Омская область оказалась на 41 месте в стране по уровню доходов населения.
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10% жителей живут за чертой бедности: Омская область оказалась на 41 месте в стране по уровню доходов населения.