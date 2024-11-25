В НАТО обсудят последствия удара по Украине новейшей российской ракетой "Орешник"

В рамках работы Совета НАТО-Украина будет созвано специальное заседание постоянных представителей государств-членов НАТО, посвященное анализу итогов применения Россией новейшей ракеты "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
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