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В НАТО обсудят последствия удара по Украине новейшей российской ракетой "Орешник"

В НАТО обсудят последствия удара по Украине новейшей российской ракетой "Орешник"

В рамках работы Совета НАТО-Украина будет созвано специальное заседание постоянных представителей государств-членов НАТО, посвященное анализу итогов применения Россией новейшей ракеты "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

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