AP: актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори скончалась на 92-м году жизни

Американская актриса трижды за свою карьеру была номинирована на премию «Оскар». Фото: Global Look Press/ZUMA Агентство Associated Press сообщило, что актриса Пайпер Лори, известная по своей роли в американском сериале «Твин Пикс», скончалась в возрасте 91 года.