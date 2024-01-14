Глобалисты в Давосе снимают маску

С 15 по 19 января в швейцарском Давосе пройдет очередное ежегодное заседание ВЭФ – Всемирного экономического форума – главной мировой олигархической площадки, за кулисами, на полях которой принимаются основные политические планы на наступивший год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии