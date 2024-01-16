На детском фестивале в Иркутске покажут спектакль «Маленький принц» с Сергеем Безруковым

В Иркутске с 16 по 22 марта пройдет спецпрограмма Детского фестиваля «ЭХО БДФ – Приангарье». Открытие этого события ознаменуется постановкой музыкальной сказки «Маленький принц» Московского Губернского театра на сцене Иркутского областного музыкального театра имени Н.
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