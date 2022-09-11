В Германии резко сократилось производство химикатов

Германия все чаще получает жизненно важные химикаты из-за рубежа, поскольку промышленные гиганты страны, такие как BASF SE, борются с резким ростом цен на энергоносители из-за сокращения поставок российского газа, 11 сентября сообщает Bloomberg.
Германия все чаще получает жизненно важные химикаты из-за рубежа, поскольку промышленные гиганты страны, такие как BASF SE, борются с резким ростом цен на энергоносители из-за сокращения поставок российского газа, 11 сентября сообщает Bloomberg.
Свежие комментарии