Джей-Ди Вэнс назвал главную цель США на Украине

ВАШИНГТОН, 14 февраля, ФедералПресс. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене, что «‎важно начать контакты», чтобы найти «‎ответственное» разрешение ситуации вокруг Украины.