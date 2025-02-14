Джей-Ди Вэнс назвал главную цель США на Украине

ВАШИНГТОН, 14 февраля, ФедералПресс. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене, что «важно начать контакты», чтобы найти «ответственное» разрешение ситуации вокруг Украины.
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