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Кабмин выделил 61,5 млн рублей на возмещение трат жителей Курской области

Кабмин выделил 61,5 млн рублей на возмещение трат жителей Курской области

Правительство Российской Федерации приняло решение выделить более 61 миллиона рублей МЧС России из резервного фонда для возмещения расходов бюджета Курской области на питание и проживание граждан, вынужденно покинувших свои дома.

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