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Царьград

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Lansoft объяснил, почему новички увольняются в первые месяцы

Lansoft объяснил, почему новички увольняются в первые месяцы

Управляющий директор Lansoft Сергей Таран объяснил причины, почему новички часто увольняются. Он призывает учитывать стиль работы кандидата и заранее обозначать ожидания, чтобы избежать разочарования в зарплате и условиях труда.

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